Ефремов спрогнозировал приговор суда

Приговор озвучат 8 сентября.

Актер Михаил Ефремов спрогнозировал приговор суда делу о смертельном ДТП с рязанцем Сергеем Захаровым, пишет РИА Новости.

«Ну, сколько вы думаете? Я думаю, восемь», — сказал актер.

Защитник Ефремова отметил, что приговор будет более мягким — пять или шесть лет колонии. Он также добавил, что если бы Ефремов не был артистом, то ему дали бы минимальный срок.

Отметим, приговор озвучат 8 сентября.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.