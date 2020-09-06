Дорогу к Заборьевской школе отремонтируют за два дня

Работы планируют завершить до начала учебной недели.

С 4 сентября на участке, ведущем к средней школе в Заборье, начались ремонтные работы с использованием новой технологии. Работы планируют завершить до начала учебной недели.

Ход ремонта проинспектировал зампред главы регионального правительства Евгений Беленецкий. Дорогу восстанавливают с помощью технологии ресайклинга: для дорожного покрытия смешивают строительные отходы с грунтом и цементом. Затем при помощи специализированной техники, полученную смесь превращают в уплотненное основание.

«Губернатор Николай Любимов поставил задачу подумать над вопросом сельских дорог. Мы долгое время работали в лабораториях, подбирая составы. Основная задача была использовать местные материалы и найти не только надежный, но и максимально экономичный вариант, чтобы сделать наибольшее количество километров. В качестве экспериментальной площадки выбрали подъездную дорогу к школе в Заборье, которую и дорогой трудно было назвать: песок и грязь, и такие дороги есть не только здесь, а во всех муниципальных образованиях», — рассказал зампред правительства Рязанской области.

Беленецкий заявил, что эти работы не потребуют бюджетных затрат. Материалы и оборудование предоставили компании — партнеры.

Замглавы администрации Заборьевского района Борис Ясинский подтвердил, что проводимые работы очень важны. Он отметил, что средней школе Заборья учатся 170 детей, и каждый день им приходится преодолевать путь в классы по бездорожью.

«Твердого покрытия дороги не было и для нас это — прекрасная возможность поучаствовать в эксперименте. Надеемся, что в регионе программа начнет активно развиваться», — поделился Борис Ясинский.

Главный инженер департамента дорожного строительства компании «Веллком» Александр Хотько сообщил, что протяженность экспериментального участка — 300 метров, новое покрытие прослужит без ремонта не менее пяти лет.

«Если этот эксперимент даст хороший результат, а мы в этом уверены почти на 100%, то эту практику мы распространим и на другие проекты», — добавил Евгений Беленецкий.