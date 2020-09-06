Адвокат Ефремова назвал срок, который получит актер

Ранее Пашаев сообщил, что Ефремов готов к суровом приговору.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал возможный срок, который могут дать актеру. Об этом он сообщил в в эфире телеканала « Москва 24 ».

«От шести до восьми лет колонии общего режима», — заявил Пашаев.

Ранее Пашаев сообщил, что Ефремов готов к суровом приговору. Адвокат пояснил, что актер спокоен, у него «есть определенность».

Напомним, приговор Ефремову огласят 8 сентября.

Ранее актер признал вину в ДТП и выступил с последним словом. Адвокат рассказал, что Ефремов собрал вещи в тюрьму.