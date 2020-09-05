В Рязанской области выявили более 7 300 случаях COVID-19

За сутки в регионе зарегистрировали еще 30 заразившихся.

В Рязанской области выявили более 7 300 случаях COVID-19. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе зарегистрировали еще 30 заразившихся (с начала пандемии 7 308), выздоровели 18 человек (6 351), умерших нет (всего 46).

Еще 33 теста находятся на подтверждении.

В России за сутки выявили 5 205 случаев (всего 1 020 31). Вылечились 5 379 пациентов (838 126), скончались 110 (17 759).