В Рязани ограбили пассажира такси

Подозреваемых нашли.

В Рязани ограбили пассажира такси. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ночью 32-летний мужчина уезжал от знакомых на такси и попросил остановиться у киоска. Когда рязанец покупал сигареты, к нему подошли двое незнакомцев и попросили подвезти их, тот согласился.

В такси мужчины стали угрожать рязанцу и потребовали телефон. Получив гаджет, они остановили машину и скрылись.

Дома потерпевший позвонил в полицию. Таксист описал внешность злоумышленников и рассказал, где посадит их. Оперативники нашли подозреваемых. Ими оказались 37-летние рязанцы.

На мужчин завели дело по части 2 статьи 161 УК. Им грозит до семи лет тюрьмы.