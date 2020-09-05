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В Рязани обокрали пациента больницы
Оперативники нашли злоумышленника на окраине города.

В Рязани обокрали пациента больницы. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

58-летний пациент попросил выписывавшегося из больницы соседа по палате купить продукты. Он дал ему свою банковскую карту. Через некоторое время мужчине пришло сообщение о списании всех денег со счета, и он обратился в полицию.

Оперативники нашли злоумышленника на окраине города. Им оказался безработный ранее неоднократно судимый рязанец.

На мужчину завели дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до шести лет тюрьмы.