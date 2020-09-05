В Новомичуринске дружинники начали патрулировать сквер, чтобы «защитить» памятник от детей

Речь идет о памятнике Мичурину.

В пятницу, 4 сентября, в Новомичуринске дружинники начали патрулировать сквер, чтобы «защитить» памятник от детей. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Речь идет об открытом в начале августа памятнике Мичурину в сквере по проспекту Смирягина. Неизвестные уже оторвали одну букву в подписи к памятнику, сломали скамейку и разорвали резиновое покрытие.

Дружинники и активисты будут патрулировать улицы ежедневно, пока держится хорошая погода.