В Калининграде нашли «следы» Янтарной комнаты

Историк Сергей Трифонов в эфире телеканала «
По словам Трифонова, в одной из частей бункера нашли вороты с 88 рунами. Как утверждает историк, бельгийские специалисты перевели их и выяснили, что знаки должны были защищать сокровищницу.
Кроме того, Сергей Трифонов нашел под бункером затопленные комнаты. При помощи зонда с видеокамерой он обнаружил неопознанные ящики. Их содержимое пока не установили из-за угрозы разрушения стен.
Напомним, Янтарную комнату (панели, украшения и панно) создали немецкие мастера в 18 веке для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили Петру I. В 1941 году из Царского села немцы вывезли Янтарную комнату в Королевский замок Кенигсберга, откуда она исчезла незадолго до штурма города в 1945 году.