В Калининграде нашли «следы» Янтарной комнаты

Янтарная комната считается утерянной с 1945 года.

Историк Сергей Трифонов в эфире телеканала « Звезда » рассказал, что якобы нашел следы Янтарной комнаты в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша. Ученый пояснил, что бункер соединен подземными ходами с Королевским замком, откуда могли вынести драгоценности.

По словам Трифонова, в одной из частей бункера нашли вороты с 88 рунами. Как утверждает историк, бельгийские специалисты перевели их и выяснили, что знаки должны были защищать сокровищницу.

Кроме того, Сергей Трифонов нашел под бункером затопленные комнаты. При помощи зонда с видеокамерой он обнаружил неопознанные ящики. Их содержимое пока не установили из-за угрозы разрушения стен.

Напомним, Янтарную комнату (панели, украшения и панно) создали немецкие мастера в 18 веке для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили Петру I. В 1941 году из Царского села немцы вывезли Янтарную комнату в Королевский замок Кенигсберга, откуда она исчезла незадолго до штурма города в 1945 году.