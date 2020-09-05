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Стало известно о пострадавших в ДТП на Северной окружной
Полиция проводит проверку.

В ДТП, произошедшем днем в субботу, 5 сентября, на Северной окружной, пострадала женщина 1986 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в 16:00 на Северной окружной. 30-летний водитель на «пятнадцатой» врезался в стоящую «четырнадцатую», за рулем которой была женщина 1986 года рождения. Она получила травмы. Пострадавшую осмотрели на месте происшествия, от госпитализации она отказалась. Проводится проверка.