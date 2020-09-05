Рязанец пожаловался на качество ремонта Комсомольского парка

Мужчина боится, что после ремонта «все развалится после первого дождя».

Рязанец показал, как ремонтируют Комсомольский парк. Фото он прислал в редакцию РЗН.инфо.

«Я живу на Московском и был рад, что Комсомольский парк благоустроят. А теперь просто в ужасе, это беспредел», — написал мужчина.

По его словам, в парке «все кругом перекопали», а работы идут медленно. Мужчина боится, что после ремонта «все развалится после первого дождя».

«В парке творится просто жопа! Бордюры положены не до конца, с дырками, уже трава там расти начинает. Где-то вообще лежат на боку», — добавил рязанец.