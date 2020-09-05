Рязанцы смогут подарить библиотекам книги о Великой Отечественной

Книги следует приносить в библиотеку имени Горького.

Рязанцы смогут подарить библиотекам книги о Великой Отечественной войне. Благотворительный сбор устроят с рамках фестиваля «Читающий мир». Он пройдет с 14 по 20 сентября.

Книги следует приносить в библиотеку имени Горького. Оттуда их направят в муниципальные библиотеки области.

«Книги могут быть художественными или публицистическими, но они непременно должны быть в отличном состоянии или новыми, — подчеркнули организаторы. — Все участники акции по сбору книг получат сертификаты об участии».

Подробности по телефону: (4912) 93-55-55.