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Россиянам предсказали подорожание ОСАГО
Эксперт выразил мнение, что индивидуальный расчет стоимости ОСАГО никак не скажется на безопасности дорожного движения.

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин заявил, что в России цены на ОСАГО вырастут из-за новых правил расчета стоимости. Об этом сообщил телеканал «360».

Эксперт заявил, что цель страховой компании — заработать, и именно с этой целью вводится дифференцирование подсчета тарифа.

«То, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчете, — это рассчитано на очень маленькое количество автомобилистов», — сказал Субботин.

Он отметил, что в городе невозможно не нарушать ПДД из-за неправильной организации дорожного движения.

«Есть парковочное место, а на деле его нет. Потому что один знак противоречит другому. Разметка нанесена не по ГОСТу. Поэтому ты всегда будешь», — заявил эксперт.

Он отметил, что для новичков ОСАГО продают по самой высокой цене, потому что у них отсутствует стаж. Он выразил мнение, что индивидуальный расчет стоимости ОСАГО никак не скажется на безопасности дорожного движения.

Напомним, в России вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО. Теперь страховщики смогут подбирать автолюбителям более персонализированный тариф.