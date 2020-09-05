Охлобыстин назвал ситуацию с Ефремовым «инсценированным суицидом»

Охлобыстин заявил, что Ефремов «добился своего».

Актер Иван Охлобыстин оценил ситуацию со смертельным ДТП с участием Михаила Ефремова. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

Охлобыстин заявил, что Ефремов «добился своего».

«Недаром сетовал, что смертную казнь отменили. Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер», — написал Охлобыстин.

Он заявил, что Ефремов был хорошим человеком и верным другом. Охлобыстин также написал, что 8 сентября «мы отправим на зону весомую часть своих сердец».

«Видимо, мы заслужили» — заключил он.

Напомним, приговор Ефремову огласят 8 сентября.

Ранее актер признал вину в ДТП и выступил с последним словом. Адвокат рассказал, что Ефремов собрал вещи в тюрьму.