Охлобыстин назвал ситуацию с Ефремовым «инсценированным суицидом»
Охлобыстин заявил, что Ефремов «добился своего».
Актер Иван Охлобыстин оценил ситуацию со смертельным ДТП с участием Михаила Ефремова. Об этом он написал на
Охлобыстин заявил, что Ефремов «добился своего».
«Недаром сетовал, что смертную казнь отменили. Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер», — написал Охлобыстин.
Он заявил, что Ефремов был хорошим человеком и верным другом. Охлобыстин также написал, что 8 сентября «мы отправим на зону весомую часть своих сердец».
«Видимо, мы заслужили» — заключил он.
Напомним, приговор Ефремову огласят 8 сентября.
Ранее актер признал вину в ДТП и выступил с последним словом. Адвокат рассказал, что Ефремов собрал вещи в тюрьму.