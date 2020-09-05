Назван самый мощный бюджетный смартфон

Эксперты сравнили устройства стоимостью до 16,5 тысячи рублей.

Китайский бенчмарк AnTuTu составил рейтинг производительности смартфонов. В списке представили устройства стоимостью до 16,5 тысячи рублей, передает РИА Новости .

На первом месте рейтинга оказался Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Отмечается, что процессора смартфона MediaTek Helio G90T хватает для большинства современных 3D-игр. Также эксперты отметили 64-мегапиксельную камеру устройства, что является редкостью для аппаратов такой ценовой категории.

В список попали также Redmi 9, Redmi K30 5G, Honor 9X, Redmi K30i 5G, Redmi 10X 5G, Honor Play 4T Pro, Redmi K30 и Vivo Y5s.