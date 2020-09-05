Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сб, 05
19°
Вс, 06
22°
Пн, 07
22°
ЦБ USD 75.18 -0.29 05/09
ЦБ EUR 89.04 -0.1 05/09
Нал. USD 74.15 / 77.50 10:31
Нал. EUR 87.90 / 89.40 18:24
Новости
Коронавирус
Публикации
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
4 635
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
3 сентября 16:17
9 297
Как пойти за грибами и вернуться живым. Отряд «ЛизаАлерт» о горячем се...
Заблудиться могут и новички, и бывалые грибники, которы...
2 сентября 17:21
5 684
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
31 августа 18:58
9 529
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Назван самый мощный бюджетный смартфон
Эксперты сравнили устройства стоимостью до 16,5 тысячи рублей.

Китайский бенчмарк AnTuTu составил рейтинг производительности смартфонов. В списке представили устройства стоимостью до 16,5 тысячи рублей, передает РИА Новости.

На первом месте рейтинга оказался Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Отмечается, что процессора смартфона MediaTek Helio G90T хватает для большинства современных 3D-игр. Также эксперты отметили 64-мегапиксельную камеру устройства, что является редкостью для аппаратов такой ценовой категории.

В список попали также Redmi 9, Redmi K30 5G, Honor 9X, Redmi K30i 5G, Redmi 10X 5G, Honor Play 4T Pro, Redmi K30 и Vivo Y5s.