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Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в сентябре
В годовом выражении инфляция ожидается на уровне 3,6-3,7%.

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевую инфляцию. В годовом выражении инфляция ожидается на уровне 3,6-3,7%, сообщается в обзоре ведомства «Картина инфляции за август 2020 года».

В Министерстве спрогнозировали, что на темпы роста цен окажут влияние высокие показатели урожая, а также динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях дальнейшего открытия границ.

В ведомстве заявили, что ускорение годовой инфляции до 3,6% оказалось выше предварительных оценок. В ускорение инфляции внесли вклад сезонное удешевление цен на овощи, ослабление рубля. Эти факторы вызвали рост цен на непродовольственные товары с высокой импортной составляющей, подорожание транспортных и гостиничных услуг.

Кроме того, в министерстве отмечают, что дополнительным фактором ускорения инфляции в сфере услуг стала отложенная индексация цен на газ для населения.

Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4%. Новый прогноз министерство представит на следующей неделе.

По прогнозу экспертов, в конце августа — начале сентября, по инфляции на 2020 год равняется 3,8% (3,9% месяц назад).