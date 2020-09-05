Мэрия предоставила квартиры сиротам после вмешательства прокуратуры

Заявителей включили в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Рязанская мэрия предоставила жилье сиротам после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном органе.

Заявителей включили в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

После того, как молодым людям исполнилось 18 лет, они обратились в горадминистрацию, но им отказали в получении жилых помещений.

Для восстановления прав сирот прокурор района обратился в суд. Права сирот восстановили, им предоставили квартиры в Рязани.