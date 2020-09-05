Адвокат Ефремова рассказал о настроении актера перед приговором
Приговор артисту огласят 8 сентября.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев пояснил, что актер спокоен, у него «есть определенность».
Ранее Ефремов признал вину в ДТП и выступил с последним словом.
Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. После нее в больнице скончался рязанец Сергей Захаров.
Для Ефремова потребовали 11 лет колонии общего режима и запрет на вождение машиной на три года.
Приговор артисту огласят 8 сентября.