Адвокат Ефремова рассказал о настроении актера перед приговором

Приговор артисту огласят 8 сентября.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал РИА Новости о настроении актера перед приговором. По словам юриста, Ефремов «избавился от мучений».

Пашаев пояснил, что актер спокоен, у него «есть определенность».

Ранее Ефремов признал вину в ДТП и выступил с последним словом.

Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. После нее в больнице скончался рязанец Сергей Захаров.

Для Ефремова потребовали 11 лет колонии общего режима и запрет на вождение машиной на три года.

Приговор артисту огласят 8 сентября.