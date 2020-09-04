Видео: зубров из Окского заповедника перевезли в Турмонский заказник

Всего в питомнике сейчас осталось 40 зубров в трех племенных группах.

Во вторник, 1 сентября, из Питомника чистокровных кавказско-беловежских зубров Окского заповедника в Турмонский заказник отправили двух зубров — Мерку и Медовара.

Как рассказали в заповеднике, первоначально для пополнения вольноживущего стада в заказник планировали отправить других зубров: «Но реальность вносит свои коррективы, по техническим причинам отловить зубров не получилось и уехали совсем другие. Мерке исполнилось два года, Медовару — почти полтора».

Всего в питомнике сейчас осталось 40 зубров в трех племенных группах.

Сообщается, что погрузка и доставка животных в Северную Осетию-Аланию прошли успешно. 3 сентября они присоединились в ранее привезенным зубрам в вольере для прохождения карантина.