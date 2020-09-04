В Рязанской духовной семинарии не стали вводить карантин из-за COVID-19 у бывшего ректора
25 августа иерарха назначили ректором Московской духовной академии.
В Рязанской духовной семинарии не стали вводить карантин из-за COVID-19 у бывшего ректора епископа Феодорита. Об этом в пятницу, 4 сентября,
25 августа иерарха назначили епископом Звенигородским, викарием патриарха Кирилла и ректором Московской духовной академии. 3 сентября в учебном учреждении ввели карантин.
Ранее епископ возглавлял Скопинскую епархию Рязанской митрополии и семинарию в Рязани.
«Скопин от Рязани находится в 150 километрах, и владыка Феодорит у нас в последний раз появлялся в середине августа», — пояснили в Рязанской духовной семинарии, отметив, что заболевших среди студентов и преподавателей нет.
Фото с сайта Скопинской епархии