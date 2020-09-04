В Рязанской духовной семинарии не стали вводить карантин из-за COVID-19 у бывшего ректора

25 августа иерарха назначили ректором Московской духовной академии.

В Рязанской духовной семинарии не стали вводить карантин из-за COVID-19 у бывшего ректора епископа Феодорита. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает РИА Новости.

25 августа иерарха назначили епископом Звенигородским, викарием патриарха Кирилла и ректором Московской духовной академии. 3 сентября в учебном учреждении ввели карантин.

Ранее епископ возглавлял Скопинскую епархию Рязанской митрополии и семинарию в Рязани.

«Скопин от Рязани находится в 150 километрах, и владыка Феодорит у нас в последний раз появлялся в середине августа», — пояснили в Рязанской духовной семинарии, отметив, что заболевших среди студентов и преподавателей нет.

Фото с сайта Скопинской епархии