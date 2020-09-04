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В Рязани прошла конференция НХЛ
Ее посвятили подведению итогов 9 сезона и старту 10 фестиваля.

В четверг, 3 сентября, прошла конференция Ночной Хоккейной Лиги в Рязанской области, посвященная подведению итогов 9 сезона и старту 10 фестиваля.

Перед представителями команд и судьями выступил региональный представитель НХЛ в Рязанской области, президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов.

«Наш регион по-прежнему остается лидером по количеству команд в дивизионе «Любитель 40+", в этом году количество снова выросло — теперь их 22. Более того, не отстает и «Лига Надежды», куда в этом году заявилось уже 8 команд. Таким образом, в Рязанской области в этом году на старт выйдут 30 команд, а это около 700 хоккеистов-любителей», — отметил он.

Во время церемонии награждения вручили медали и кубки победителям, призерам и участникам 9 сезона НХЛ, который завершился в марте. В дивизионе «Любитель 18+ Лига надежды» 3 место заняла команда «МБ Рязань», на второй ступени пьедестала почета — «РГВВДКУ», победителями стала команда «Техкомплект».

Дивизион «Любитель 40+" уже несколько лет разделен на 2 группы, благодаря чему более сильные команды играют между собой, а новички турнира встречаются с теми, кто немного слабее. Призерами в группе 2 стали: 3 место — команда «Чучково», 2 место — «Рельеф-Центр», 1 место — команда «Здоровье», они завоевали право перехода в первую группу.

В группе 1 дивизиона «Любитель 40+" уже много лет идет плотная борьба за призовые места. В сезоне 2019-2020 бронзовыми призерами стала команда «Империя», серебряными — касимовский «Восход СУ-2», победителями уже три года подряд стала команда «Автомобилист».

На конференции участникам разъяснили важные изменения в регламенте проведения чемпионата, а также продемонстрировали формулу проведения в каждой группе.

В завершении встречи Олег Смирнов подробно рассказал о тенденциях развития любительского хоккея в России, поделился планами и перспективами развития регионального чемпионата. Он подчеркнул, что по всем аспектам организации турнира Рязанская область является эталоном, а это значит, что необходимо поддерживать этот высокий уровень и хоккеистам, и судьям, и организаторам соревнований.