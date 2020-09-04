В Рязани откроется первая специализированная ортодонтическая клиника

Новая клиника станет четвертым филиалом сети «Прайм-стоматология».

В четверг, 3 сентября, состоялся запуск проекта «Прайм. Клиника ортодонтии». Новая клиника станет четвертым филиалом сети «Прайм-стоматология» и будет располагаться в центре Рязани по адресу: улица Вокзальная, 37.

Как рассказали представители сети, более половины людей на планете в большей или меньшей степени имеют нарушение прикуса или неправильное развитие зубного ряда. Решение этой проблемы — задача врача-стоматолога ортодонта. Сделать улыбку красивой и, как следствие, сохранить здоровье зубочелюстной системы и организма в целом, совсем скоро пациенты смогут в первой специализированной ортодонтической клинике «Прайм», отметили специалисты.

Клиника откроется в третьем квартале 2021 года. Здесь можно будет получить весь комплекс ортодонтической помощи для взрослых и детей, включая хирургическую ортодонтию. По словам главного врача «Прайм. Клиника ортодонтии» Владимира Тихонова, реализация проекта позволит аккумулировать научный и врачебный потенциал для оказания квалифицированной ортодонтической помощи пациентам с самыми сложными патологиями.

Отмечается, что реализация проекта позволит создать более 115 рабочих мест, а также внесет весомый клад в формирование кластера медицинского туризма, который активно развивается при поддержке Ассоциации предпринимателей Рязанской области. Также открытие новой специализированной клиники даст старт благотворительному проекту клиник по бесплатному ортодонтическому лечению детей из многодетных семей.

Сеть «Прайм-стоматология» — крупнейшее частное медицинское учреждение региона, входит в топ-15 лучших стоматологических клиник России по версии ИД «Коммерсантъ». На базе трех клиник в разных частях города работают более 350 человек, в том числе 120 докторов всех специализаций.

«Прайм-стоматология» — единственная круглосуточная частная стоматологическая клиника в Рязанской области. Здесь проводятся сложнейшие зубосохраняющие операции, имплантация зубов, лечение зубов под общим наркозом и седацией, специализированная детская стоматология. Особая гордость клиники — эстетическая стоматология и виниры. На базе клиник функционирует корпоративный университет, куда приезжают лекторы со всего мира. Также докторами клиник разработаны и запатентованы собственные методики лечения и полезные модели, активно практикуется система наставничества.

Особенностью сети «Прайм-стоматология» называют собственный мини-океанариум, где обитает более 100 видов редких морских и пресноводных жителей, акулы, мурены и скаты.

«Прайм-стоматология» реализует собственные благотворительные проекты. В сотрудничестве с ВОРДИ (Всероссийская организация родителей детей инвалидов) — в клинике бесплатно лечат детей с ограниченными возможностями здоровья под общим наркозом. Ежегодно клиника помогает домам-интернатам и другим социальным объектам. В свою очередь, детскими докторами клиники разработана собственная социальная программа «Уроки здоровья» для малышей и школьников.