Рязанцы обсудили строительство многоэтажки в Приокском вместо детского сада

Предполагаемая высота дома — 35 метров.

В четверг, 3 сентября, рязанцы на слушании обсудили строительство многоэтажного дома в Приокском на улице Октябрьской, дом №4А.

Представитель компании «Тяжпресмаш» Алексей Минаев рассказал, что планируется строительство восьмиэтажного двухподъездного дома с благоустройством прилегающей территории, организацией парковки и детской площадки.

Предполагаемая высота дома — 35 метров. По словам Минаева, высота здания не помешает самолетам, которые летают с аэропорта Дягилево.

«Здание построят в интересах сотрудников завода. Ранее на этой территории было ателье, потом детский сад. Сейчас территория пустует», — отметил представитель компании.

Комиссия по землепользованию рекомендовала отнести территорию к функциональной зоне застройки многоэтажными домами. По результатам публичных слушаний подготовят окончательное решение по поправке.