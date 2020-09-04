В России рекордно подорожала овсянка

Эксперт пояснила рост цен на крупу.

В России рекордно подорожали оптовые цены на овсянку. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает РБК со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Закупочная цена на овсяные хлопья превысила 26,8 тысячи рублей за тонну. В августе прошлого года она составляла 19,7 тысячи рублей. В Алтайском крае стоимость достигла 11,5 тысячи рублей за тонну, ранее этот показатель составлял 5,8 тысячи рублей.

Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова объяснила подорожание третьим подряд сокращением посевов овса. Кроме того, урожай пострадал из-за засухи в Алтайском крае и Новосибирской области.

По мнению Глазуновой, дефицита крупы не будет из-за запасов, но цены сохранятся на высоком уровне.