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В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей
На данный момент сумма налогового вычета на первого и второго ребенка составляет 1,4 тысячи рублей.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Об этом сообщил RT.

Законодатель напомнил, что на данный момент сумма налогового вычета на первого и второго ребенка составляет 1,4 тысячи рублей, на третьего и последующих — по 3 тысячи рублей.

Вычет на ребенка можно получать, пока сумма дохода, облагаемая налогом 13%, не достигнет 350 тысяч рублей.

В тексте обращения Федорова говорится, что размеры вычетов предлагается увеличить до 4 тысяч рублей на первого и второго ребенка, до восьми тысяч — на третьего и каждого последующего ребенка.

Кроме того, автор предложил увеличить сумму дохода, до достижения которого россияне смогут получать вычеты на детей, до 600 тысяч рублей.