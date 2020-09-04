В Минобрнауки разъяснили правила ношения масок в вузе

Глава Минобрнауки рассказал, что вузы могут вернуться на удаленное обучение.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, какие ограничения коснутся студентов из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости .

По его словам, в этом году есть жесткие требования по ношению масок.

«Маску разрешено снимать только преподавателю при проведении занятий, это понятно, либо в творческих вузах», — объяснил Фальков.

Он добавил, что при необходимости вузы в отдельных регионах или даже поодиночке вернутся на дистанционное обучение.

Фальков отметил, что важно не допустить появления очагов в университетах и общежитиях.

«Если будет эпидемиологическая ситуация ухудшаться, то будут приниматься соответствующие решения», — сказал он.