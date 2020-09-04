В мэрии отреагировали на фото с выброшенными около рязанской школы обедами

По факту произошедшего организуют проверку.

В мэрии отреагировали на публикацию фото с едой, выброшенными около школы №36.

В администрации рассказали, что по факту произошедшего организуют проверку, во время которой просмотрят записи с камер видеонаблюдения.

«Утилизация пищевых отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН. Администрация заинтересована в строгом соблюдении всех требований и норм, предъявляемых к организации питания», — заявили в мэрии.

В горадминистрации добавили, что нарушения пресекут.