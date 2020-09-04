В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу

Юноша собрал четыре бомбы.

В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщили в СК.

По предварительным данным, весной 15-летний житель Минусинского района решил устроить терракт, изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел нужные компоненты и собрал четыре бомбы. Юноша хранил их в нежилом здании.

На допросе подросток признал вину. Решается вопрос о мере пресечения.

Следователи завели дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.