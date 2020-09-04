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В Калуге пропали двое мальчиков
Они из дома ушли в школу и не вернулись.

В Калуге пропали 9-летний Максим Никонов и 11-летний Антон Чебурков. В четверг, 3 сентября, они из дома ушли в школу и не вернулись, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Приметы Максима: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза серые,

Был одет: синяя рубашка, черные джинсы, голубые кроссовки.

Приметы Антона: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза карие, голубая рубашка, черные брюки, черные кроссовки.

Всех, кто что-то знает о пропавших детях, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452.