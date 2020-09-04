В Дягилеве создадут парк

Активисты попросили использовать для этого участки, которые фактически являются зелеными зонами.

В четверг, 3 сентября, в Рязани прошли публичные слушания по внесению изменений в зонирование Генерального плана. Горожане обсуждали пять участков общей площадью в 2,6 гектара в районе улиц Забайкальская и Белякова в микрорайоне Дягилево.

Начальник отдела природопользования и экологии управления благоустройства администрации города Елена Колдаева рассказала, что в мэрию поступали обращения от активистов с просьбой создать в Дягилеве парк и использовать для этого участки, которые фактически являются зелеными зонами.

«Администрацией города были предварительно проведены работы по формированию этих земельных участков и постановке их на кадастровый учет. Сейчас предлагается включить пять участков в зону предназначенную для организации парков и скверов. Это позволит содержать их и защищать от застройки», — отметила Елена Колдаева.

Жители Дягилева, присутствовавшие на заседании, поддержали проект изменений. Они рассказали, что деревья и кустарники военнослужащие высадили еще в 1960 году, а фруктовый сад — в 1940 году. Активисты выразили надежду, что территорию благоустроят и превратят в парк. Комиссия поддержала внесение изменений в Генплан Рязани.

По результатам публичных слушаний в установленный законом срок подготовят протокол.