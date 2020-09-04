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В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ
Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 9:00 7 сентября до 16:00 11 сентября газа не будет в следующих населенных пунктах Кораблинского района:

  • Курбатово;
  • Юмашево;
  • Зараново;
  • Хомутск;
  • Приянки.

С 8:00 7 сентября до 20:00 9 сентября газ отключат в следующих населенных пунктах Александро-Невского района:

  • Александро-Невский;
  • Нижний Якимец;
  • Никольское;
  • Ново-Тищевое;
  • Калинино;
  • Кайсаровка;
  • Лапотовские Выселки;
  • Красное Знамя;
  • Яхонтово;
  • Голофеевка;
  • Новосергиевка;
  • Норовка;
  • Полиловка;
  • Каширин;
  • Ленинский;
  • Сергиевский Боровок;
  • Дмитриевский Боровок;
  • Медвино;
  • Рождественское;
  • Красная Степь;
  • Бурминка;
  • Просечье;
  • Зелено-Дмитриевка;
  • Спешнево;
  • Михалково;
  • Заборово;
  • Ленино;
  • Аннинка;
  • Контантиновка;
  • Борисовка;
  • Федцовка;
  • Сатиновка;
  • Чернышовка;
  • Зимарово;
  • Колобово;
  • Добрая Надежда;
  • Благие;
  • Ольховка;
  • Чагино;
  • Владимировка;
  • Павловка;
  • Бахметьево;
  • Студенки;
  • Канищево.