В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ

Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 9:00 7 сентября до 16:00 11 сентября газа не будет в следующих населенных пунктах Кораблинского района:

Курбатово;

Юмашево;

Зараново;

Хомутск;

Приянки.

С 8:00 7 сентября до 20:00 9 сентября газ отключат в следующих населенных пунктах Александро-Невского района: