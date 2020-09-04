В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ
Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 9:00 7 сентября до 16:00 11 сентября газа не будет в следующих населенных пунктах Кораблинского района:
- Курбатово;
- Юмашево;
- Зараново;
- Хомутск;
- Приянки.
С 8:00 7 сентября до 20:00 9 сентября газ отключат в следующих населенных пунктах Александро-Невского района:
- Александро-Невский;
- Нижний Якимец;
- Никольское;
- Ново-Тищевое;
- Калинино;
- Кайсаровка;
- Лапотовские Выселки;
- Красное Знамя;
- Яхонтово;
- Голофеевка;
- Новосергиевка;
- Норовка;
- Полиловка;
- Каширин;
- Ленинский;
- Сергиевский Боровок;
- Дмитриевский Боровок;
- Медвино;
- Рождественское;
- Красная Степь;
- Бурминка;
- Просечье;
- Зелено-Дмитриевка;
- Спешнево;
- Михалково;
- Заборово;
- Ленино;
- Аннинка;
- Контантиновка;
- Борисовка;
- Федцовка;
- Сатиновка;
- Чернышовка;
- Зимарово;
- Колобово;
- Добрая Надежда;
- Благие;
- Ольховка;
- Чагино;
- Владимировка;
- Павловка;
- Бахметьево;
- Студенки;
- Канищево.