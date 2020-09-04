Ученый рассказал о сокращении населения России к 2100 году

Он пояснил, что причиной является падение коэффициента рождаемости в России.

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек. Прогноз может ухудшиться из-за коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на прогноз директора Университета здоровья населения штата Вашингтон профессора Али Мокдада.

По оценкам авторов исследования, через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.

Мокдад пояснил, что причиной является падение коэффициента рождаемости в России. Он добавил, что в стране будет рождаться меньше людей.

«Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений», — сказал он.

Также ученый добавил, что в исследовании учли уровень образования в стране, поскольку женщины позже рожают детей из-за карьерных устремлений.

«В России мы это и видим сейчас. В России — рост образования, возможностей для трудоустройства, а рождаемость снизилась», — сказал он.

В составлении прогноза специалистам помогал российский Минздрав, отметил Мокдад.

Он добавил, население можно спрогнозировать по данным ООН. Из доклада организации по численности населения до 2100 года следует, что в России останется 100 миллионов человек уже через 58 лет.

Специалист заявил, что модель является корректной, поскольку подобные тенденции проявляются в Европе и Японии.

Мокдад отметил, что коронавирус внесет коррективы во все расчеты, но не окажет большого влияния на тенденцию по рождаемости. По его словам, многие женщины не будут беременеть в ближайшие год-два, пока не будет получена вакцина.

Ученый заявил, что с падением численности населения в России возникнет дефицит рабочей силы, и это приведет к снижению производительности и экономических показателей.

Он предложил поощрать семьи к рождению детей и ослабить условия для миграции, привлекая людей к приезду в Россию, чтобы заполнить пробел.