У жителя Спасского района арестовали тысячу тюков сена за миллионный долг

Имущество описали.

Приставы арестовали у жителя Спасского района три трактора МТЗ-80 и тысячу тюков сена за долги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Исполнительное производство начали в феврале 2020 года, задолженность мужчины составляет 1 миллион 177 тысяч рублей, в том числе 77 тысяч — исполнительный сбор.

Имущество описали, предварительно тракторы оценили в 130 тысяч рублей, каждый тюк сена — в 700 рублей. Чтобы снять арест с имущества, мужчине нужно в течение 10 дней погасить долг в полном объеме. Иначе тракторы и сено продадут.