Специалисты ФРГ нашли следы новичка на коже и бутылке Навального

Предположительно, Навальный пил воду из бутылки уже после отравления.

​Специалисты ФРГ нашли следы отравляющего вещества в крови, на коже и в моче Алексея Навального. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.

По информации издания, яд также нашли на бутылке, из которой пил политик. Как предположили эксперты, он пил воду оттуда уже после отравления.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.

Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.