Собянин не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом

Ранее Собянин заявил, что пик пандемии пройден.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что осенью столица может столкнуться с осложнением ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения людей с дач. Об этом передает РИА Новости .

Ранее Собянин заявил, что значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от COVID-19, а пик пандемии пройден.

«Мы самый пик заболевания прошли, причем прошли в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали», — сказал мэр Москвы.

По его словам, значительная часть населения столицы получила естественную иммунизацию.

Он добавил, что санитарные меры позволили увести пандемию на такой уровень, на котором стало возможно нормальное функционирование столицы.