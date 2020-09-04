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Скончался еще один рязанец с коронавирусом
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 278 случаев заражения.

Еще 32 случая коронавируса выявили в Рязанской области. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 278 случаев заражения, вылечились 6 333 (21 за сутки), умерли 46 пациентов (1 за сутки).

Еще 30 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки выявили 4 995 заразившихся (всего 1 015 105 случаев), выздоровели 5 812 человека (832 747), умерли 121 (17 649).