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С понедельника для пешеходов закроют мост у цирка
О закрытии движения на улице Ленина и о работе общественного транспорта в этот период предупредят дополнительно.

С понедельника, 7 сентября, для пешеходов закроют мост у цирка. Об этом сообщил сайт рязанской мэрии.

Тротуар на улице Ленина со стороны Почтамта закроют для проведения подготовительных работ по выносу коммуникаций. Там установят информационные щиты и знаки.

О закрытии движения на улице Ленина и о работе общественного транспорта в этот период предупредят дополнительно.

Ранее мэрия рассказала о сроках перекрытия моста на улице Ленина. Под мостом планируют сделать тоннель, который свяжет две части Лыбедского бульвара. Он будет состоять из двух освещенных арок.

Губернатор извинился перед рязанцами за предстоящее перекрытие моста.