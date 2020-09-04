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Рязанского военного осудили за избиение подчиненного
Мужчина возместил причиненный вред.

Рязанского военного осудили за избиение подчиненного. Мужчине назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

Суд выяснил, что в апреле 2020 года около КП одной из военных частей подсудимый Кравчук в присутствии свидетелей развернул спиной подчиненного и ударил его коленом в бедро и рукой в грудь. Мужчине предъявили обвинение в «Превышении должностных полномочий с применением насилия» (статья 286 УК), однако позже статью переквалифицировали на «Оскорбление военнослужащего» (статья 336 УК).

Суд учел, что Кравчук возместил потерпевшему вред «в полном объеме» и принес извинения, и прекратил уголовное дело с назначением штрафа в 15 тысяч рублей и возмещением 5 тысяч за работу юриста.

Фото Минобороны