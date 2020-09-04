Рязанские автоинспекторы провели еще один рейд с квадрокоптером

Чаще всего квадрокоптер фиксирует выезд на «встречку».

Рязанские автоинспекторы провели еще один рейд с квадрокоптером. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В случае нарушения на дороге дрон с камерой фиксирует номера автомобиля, который затем останавливают инспекторы ГИБДД. Водителю предъявляют видеозапись нарушения и выписывают протокол.

Чаще всего квадрокоптер фиксирует выезд на «встречку». Он также замечает выезд на обочину, нарушения рядности, несоблюдение разметки, нарушения на перекрестках и непропуск пешеходов.

Автоинспекторы считают, что использование дрона позволит снизить число тяжелых ДТП и успокоить потоки машин в проблемных местах.

«Главное преимущество квадрокоптера в том, что его можно использовать там, где нет возможности выставить экипаж ДПС», — говорится в сообщении.