Рязанская область потратит на знаки губернатора за борьбу с COVID-19 более миллиона

Одна награда оценивается в 315 рублей.

Рязанская область потратит на знаки губернатора за борьбу с COVID-19 более миллиона. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

За 1,4 миллиона изготовитель должен предоставить 4,5 тысячи знаков. Одна награда оценивается в 315 рублей.

Напомним, знак «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области» станут вручать «за активную жизненную позицию в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Рязанской области, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального, гражданского долга, за заслуги в развитии общественной, благотворительной и добровольческой деятельности, сохранении и приумножении традиций милосердия».