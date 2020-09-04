Рязанская мэрия назвала не подготовленные к отопительному сезону управляющие компании

На встрече говорили о получении паспортов готовности к отопительному сезону.

В пятницу, 4 сентября, в рязанской мэрии обсудили подготовку к отопительному сезону. Заседание с чиновниками, представителями управляющих организаций и МУП «РМПТС» провел замглавы администрации Владимир Бурмистров, сообщил сайт мэрии.

На встрече говорили о получении паспортов готовности к отопительному сезону.

«Объекты социальной сферы практически полностью получили паспорта готовности. К сожалению, тоже самое нельзя сказать о жилищном фонде города», — сказал Владимир Бурмистров.

По его словам, паспорта готовности получили 1642 дома, опрессовано 2402 из 2704.

Как отметили в мэрии, «неудовлетворительная ситуация» сложилась у управляющих компаний ООО «Бытремсервис», ООО «Зеленая роща», ООО «Рязанский городской оператор», ООО «Городская роща-1», ООО «ГУЖКХ Железнодорожного района города Рязани», ООО «ГУЖКХ Советского района города Рязани», ООО «РМПК-3», ООО «РЭКС», ООО «Либер», ООО «Пик-Комфорт», ООО «УК ЖКХ». У пяти первых организаций один учредитель.

Руководителям управляющих компаний поручили ускорить работу. Часть компаний уже предоставили МУП «РМПТС» необходимую документацию, остальным надо сделать это до понедельника.

Бурмистров пригрозил «применять комплексные меры воздействия» к тем, кто затягивает получение паспортов готовности.

Копии протокола заседания направили в региональную ГЖИ и прокуратуру.