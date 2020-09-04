Рязанец убил знакомого гантелью

Подозреваемого задержали.

Рязанец убил знакомого гантелью. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщил рязанский следком.

Утром 30 августа в одной из квартир дома на улице Гоголя нашли тело 43-летнего хозяина. Труп обнаружил его 30-летний знакомый. Мужчина утверждал, что обнаружил приятеля уже мертвым.

По данным следствия, в ночь на 30 августа мужчины пили алкоголь и поссорились. Гость ударил хозяина гантелью, тот умер на месте.

«Несмотря на показания лица, обнаружившего тело погибшего, о непричастности к совершению преступления и принятые им меры к сокрытию следов, следователями были собраны достаточные доказательства, под неопровержимостью которых он был вынужден сознаться», — уточнили в следкоме.

Следователи завели дело по части 4 статьи УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемого задержали.