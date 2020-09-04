Роспотребнадзор назвал признаки качественной сметаны

Производители могут добавлять в продукт заменители молочного жира, соевый белок, крахмал, каррагинан и другие загустители, консерванты.

Роспотребнадзор рассказал, какая сметана является качественной. По словам специалистов, покупателям стоит выбирать продукт со сроком годности не более месяца, в составе которого только сливки и закваска.

Упаковка сметаны должна быть целой, герметичной, без подтеков, с четко читаемой маркировкой.

Отмечается, что производители могут добавлять в продукт заменители молочного жира, соевый белок, крахмал, каррагинан и другие загустители, консерванты. Это снижает стоимость сметаны, ускоряет ее производство и увеличивает срок годности.

Также при покупке рекомендуется проверить, соблюдаются ли температурные условия хранения продукта. если температура в холодильнике выше +6 градусов, такую сметану лучше не брать, ей можно отравиться.