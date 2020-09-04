Прокуратура проверит информацию о школьных поборах на термометры
В СМИ появились сведения о поборах в школе №47.
Прокуратура проверит информацию о школьных поборах на бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха. Об этом в пятницу, 4 сентября,
В СМИ появились сведения о поборах в школе №47. Якобы родители должны сдать деньги на приборы, которые установят в каждом классе.
В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об образовании и о благотворительной деятельности.