Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 04
20°
Сб, 05
19°
Вс, 06
19°
ЦБ USD 75.18 -0.29 05/09
ЦБ EUR 89.04 -0.1 05/09
Нал. USD 74.60 / 75.60 15:13
Нал. EUR 88.40 / 89.40 15:13
Новости
Коронавирус
Публикации
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
Вчера 18:47
2 738
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
Вчера 16:17
5 895
Как пойти за грибами и вернуться живым. Отряд «ЛизаАлерт» о горячем се...
Заблудиться могут и новички, и бывалые грибники, которы...
2 сентября 2020 17:21
3 963
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
31 августа 18:58
7 796
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Прокуратура проверит информацию о школьных поборах на термометры
В СМИ появились сведения о поборах в школе №47.

Прокуратура проверит информацию о школьных поборах на бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила пресс-служба надзорного органа.

В СМИ появились сведения о поборах в школе №47. Якобы родители должны сдать деньги на приборы, которые установят в каждом классе.

В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об образовании и о благотворительной деятельности.