Прокуратура проверит информацию о школьных поборах на термометры

В СМИ появились сведения о поборах в школе №47.

Прокуратура проверит информацию о школьных поборах на бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила пресс-служба надзорного органа.

В СМИ появились сведения о поборах в школе №47. Якобы родители должны сдать деньги на приборы, которые установят в каждом классе.

В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об образовании и о благотворительной деятельности.