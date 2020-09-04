Приговор бывшему директору рязанского МП «Детское питание» оставили без изменений

Ранее Дворецкого признали виновным во взятке.

Приговор бывшему директору рязанского МП «Детское питание» оставили без изменений. В пятницу, 4 сентября, суд рассмотрел апелляционную жалобу Александра Дворецкого. Прежний приговор оставили в силе: четыре года исправительной колонии строгого режима.

Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями». Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил 1 миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.

Следственный комитет России раскрыл преступную схему фигурантов дела о «Детском питании».