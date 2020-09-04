Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Представитель Варшавы в перехваченной Минском записи заявил, что нужно «утопить» Путина в проблемах России

Государственное белорусское СМИ опубликовало запись переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.

На записи представитель фрг говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно — на войне всякие методы хороши.

Представитель Варшавы в перехваченном Минском разговоре с Берлином заявил, что надо отбить путину охоту «сунуть нос в дела» Белоруссии.

Представитель Варшавы в перехваченной Минском записи заявил, что нужно «утопить» Путина в проблемах России, а «их немало».

Представитель Варшавы в перехваченной Минском записи заявил, что Лукашенко оказался «крепким орешком», белорусы «профессиональны и организованы».