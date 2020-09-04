Новый взгляд на «Гуси-лебеди». Рязанский театр кукол представил детскую сказку

Пьеса написана под актерский состав и декорации специально для рязанского зрителя.

В пятницу, 4 сентября, в Рязанском театре кукол состоялся предпоказ спектакля «Гуси-лебеди» по пьесе Дмитрия Бочарова.

Известный сюжет о девочке Маше и ее брате Ване, которого украли гуси-лебеди, в спектакле обрастает новыми деталями. В сказке появляется новый яркий персонаж — кот. Пьеса Бочарова написана под актерский состав и декорации специально для рязанского зрителя.

По словам создателей кукольной сказки, подготовка была очень длительной. Пандемия внесла свои коррективы: первые репетиции проходили в онлайн-формате. На спектакль можно прийти с грудными детьми.

В создании спектакля участововали Заслуженные работники культуры страны: режиссер Елена Оленина и композитор Альбина Шестакова.