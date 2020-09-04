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На Московском обокрали офис фирмы, преступника нашли по окурку
Подозреваемого задержали.

Полицейские задержали подозреваемого в краже со взломом из здания фирмы на Народном бульваре. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

42-летний рязанец заявил, что из офиса его компании пропал ноутбук. Осмотрев место преступления, оперативники нашли окурок. Образец ДНК показал, что там побывал 30-летний житель Липецкой области, которого неоднократно судили за разные преступления, в том числе кражу и грабеж.

Подозреваемого задержали. Оказалось, что он украл ноутбук, а также телефон у случайного собутыльника в кафе.

В отношении липчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.