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На кладбище в Шумаши у нескольких могил испортили ограду
Галина Петрова рассказала, что полгода назад у нее умер супруг. На участке с могилой установили новую ограду за 30 тысяч рублей, которую неизвестные погнули месяц назад.

На кладбище в Шумаши у нескольких могил испортили ограду. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Галина Петрова рассказала, что полгода назад у нее умер супруг. На участке с могилой установили новую ограду за 30 тысяч рублей, которую неизвестные погнули месяц назад.

Рязанка вместе с сестрой пошла в администрацию Полянского сельского поселения.

«Она (представитель администрации — прим. ред.) и говорит нам: это земля уже Дубровская, вы похоронили не туда, куда надо, там забор стоит. А я и говорю: где ж там забор? Она и говорит: знаете, что, берите лопаты и выкапывайте своего покойника, никому мешать не будет: ни сервису ездить мешать не будет, и вы будете спокойны. Мы с сестрой встали и ушли», — рассказала сестра Петровой Вера Потемкина.

Редакция «Оки» обратилась к главе администрации Жанне Ташновой. Как отметили журналисты, чиновница «от громких слов отказалась», но посетовала на отсутствие забора на кладбище. По словам Ташновой, на него требуется около двух миллионов.

Местные жители считают, что в случившемся может быть виновата лодочная мастерская: технику туда везут именно по дороге вдоль кладбища. Хозяин фирмы Алексей Федин отрицает вину.