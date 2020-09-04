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Мэр Рязани проверила новые ясли
Мэр посетила четыре пристройки к детским садам.

В пятницу, 3 сентября, Елена Сорокина проверила новые ясли. Мэр посетила четыре пристройки к детским садам №№ 22, 108, 112, 125. Она рассказала об этом в своем Facebook.

Помимо строительных и отделочных работ, в детсадах отремонтировали пищеблоки и прачечные. Пристройки к детсадам №№22 и 112 откроют с понедельника, 7 сентября, а в детсадах №№ 125 и 108 — с 10 сентября.

Сорокина уточнила, что в этом году заработали пять пристроек на 80 мест каждая.

«Таким образом 400 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет создано только благодаря пристройкам и еще 40 мест за счет реконструкции детского сада на Мехзавода», — написала мэр, отметив, что проблема нехватки мест в яслях пока не решена.

«В текущем году начнем строительство еще 7 пристроек к детским садам №№ 7, 10, 76, 99, 110, 131, 149. А в 2021 году планируем ввести в эксплуатацию 2 отдельно стоящих яслей и 3 пристройки к детским садам №№ 121, 136, 147», — добавила Сорокина.