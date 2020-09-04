Любимов прибавил четыре строчки в медиарейтинге губернаторов ЦФО

Среди 85 глав российских регионов Любимов занял 33 место, прибавив 23 позиции.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов стал пятым в рейтинге глав регионов ЦФО по итогам августа. Список составила «Медиалогия».

За месяц глава региона прибавил четыре позиции и расположился между губернаторами Тульской и Калужской областей.

Среди 85 глав российских регионов Любимов занял 33 место, прибавив 23 позиции.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.